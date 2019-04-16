Світовий банк проведе у Львові конференцію щодо ефективного управління землею

23 квітня 2019 року відбудеться Міжнародна конференція "Ефективне управління земельними ресурсами як передумова розвитку України".

Організатор – Проект Світового Банку та ЄС "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні".

Прозоре й ефективне управління земельними ресурсами – необхідна умова для розвитку держави та територіальних громад в Україні. Повний і коректний облік земель, прозорість даних та аналіз фактичного використання і можливостей дозволить збільшити економічну віддачу від земель – а, отже, підвищити добробут громадян-власників землі, місцевих громад і держави в цілому.

Тому серед головних тем конференції - "Наповнення Державного земельного кадастру", "Удосконалення нормативно-правової бази та реєстрації прав на землю", "Ефективне управління земельними ресурсами як інструмент зміцнення місцевого самоврядування", "Система інформування власників земельних ділянок та моніторинг використання землі".

Особливу увагу буде приділено міжнародному досвіду у сфері побудови кадастру, реєстрації прав на землю та управління земельними ресурсами. Його представлять учасники з Нідерландів, Литви, Грузії, Білорусі, а також від Світового Банку, ЄС та Економічної комісії ООН для Європи.

Серед учасників конференції:

Ольга Трофімцева, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України

Ірина Садовська, заступник міністра юстиції України

Ель-Хіфнаві Баер, керівник програм Світового банку з питань інфраструктури та сталого розвитку в Україні, Білорусії та Молдові, Європі та Центральній Азії

Крістіан Бен Хелл, керівник напрямку з питань сільського господарства, Делегація ЄС в Україні

Олег Синютка, Голова Львівської обласної державної адміністрації

Клаус Дайнінгер, провідний економіст Світового банку, дослідницька група з питань розвитку, керівник програми "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні"

Гвідо Лемуайн, Спільний дослідницький центр Європейської комісії

Жак Вос, член Європейської Асоціації Земельних Реєстраторів (European Land Registry Association), Нідерланди

Елене Григорія, Національне агентство державного реєстру, Грузія

Кестутіс Сабаляускас, міжнародний експерт Проекту ЄС "Право Justice", перший керівник литовського державного підприємства "Центр реєстрів", Литва

Сергій Шавров, професор, Державний технологічний університет, голова наукової ради Спілки компаній з питань реінжинірингу діяльності ріелторів, Білорусія,

Також до участі у конференції запрошено керівників Держгеокадастру, представників Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Prozorro, SETAM, профільних асоціацій, керівників сільських та районних рад.

Для участі у Конференції необхідно заповнити реєстраційну форму не пізніше 18 квітня (включно). Підтвердження запрошення з додатковою інформацією буде надіслано до 19 квітня на електронну адресу, вказану Вами при заповненні форми.

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