Пенсионный фонд завершил выплату пенсий в декабре
Суббота, 25 декабря 2021, 11:49
24 декабря 2021 Пенсионным фондом, согласно утвержденному графику, завершено финансирование пенсий декабря.
Об этом идет речь в пресс-релизе фонда.
На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд. грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму – 44,6 млрд. грн.
Там отметили, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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