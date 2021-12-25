Пенсионный фонд завершил выплату пенсий в декабре

Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина – как обезьяна с гранатой Как Мазепа создает собственную бизнес-группу, что об Украине думают иностранные инвесторы, как из-за президента страна теряет деньги, и когда в Украине появится частный фонд госимущества.

Иван Фурсин: Я говорил Фирташу – давай "Росукрэнерго" продадим "Нафтогазу" Как создавалась "Росукрэнерго", чем Дмитрий Фирташ был выгоден России, зарабатывал ли на поставках газа президент, о дружбе с Сергеем Левочкиным, совместных бизнес-проектах и борьбе за завод с экс-главой ОП Андреем Богданом.