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Пенсионный фонд завершил выплату пенсий в декабре

Суббота, 25 декабря 2021, 11:49

24 декабря 2021 Пенсионным фондом, согласно утвержденному графику, завершено финансирование пенсий декабря.

Об этом идет речь в пресс-релизе фонда.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд. грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму – 44,6 млрд. грн.

Там отметили, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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пенсии

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