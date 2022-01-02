Выросли пенсии для чернобыльцев и женщин старше 60 лет

1 января 2022 года вступает в силу закон о статусе и социальной защите чернобыльцев, в связи с этим пенсионные выплаты повысят 39 481 человек. Кроме того, с начала 2022 года повышение на 9% от размера пенсии предусмотрено для женщин старше 60 лет.

Об этом говорится в материале ЭП.

С 1 января минимальные пенсионные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, будут зависеть от группы инвалидности. Для первой группы инвалидности они составят 14,6 тыс. грн, для второй – 9,5 тыс. грн, для третьей – 7 тыс. грн.

Кроме того, с начала 2022 года повышение на 9% от размера пенсии предусмотрено для женщин старше 60 лет.

В октябре правительство установило, что с января минимальная пенсионная выплата каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС, составит не менее 7 800 грн.

В январе также возрастут пенсионные выплаты для 65-летних в связи с ростом "минималки".