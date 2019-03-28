ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ "River Mall"

Ритейлер ARGO планирует открыть сразу шесть модных монобрендовых магазинов в строящемся в Дарницком районе столицы торгово-развлекательном центре "River Mall".

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, ритейлер уже арендовала около 800 кв. м под эти магазины: Scotch&Soda (180 кв. м), Liu Jo (162 кв. м), Lee Cooper (105 кв. м), Penti (74 кв. м), OVS Kids (180 кв. м) и Parfois (96 кв. м).

Отмечается, что все магазины данных брендов будут представлены в Дарницком районе впервые.

"ТРЦ River Mall является первым высококлассным торговым центром Дарницкого района столицы, что позволяет сделать доступными для жителей данного района популярные европейские бренды группы ARGO", — отметили представители торговой сети.

Как сообщалось, ARGO вывела итальянский премиальный бренд Liu Jo и голландский Scotch&Soda на украинский рынок в 2018 году. В ТРЦ River Mall магазины данных брендов станут уже третьими в каждой из сети.

Английский бренд Lee Cooper, работающий в более чем 100 странах мира, ARGO вернула в Украину в 2017 году. В настоящее время действует одна торговая точка данного бренда, а в ТРЦ River Mall заработает вторая.

Португальский бренд Parfois занимается производством женских сумок, украшений, модных аксессуаров, одежды и обуви. В Украине бренд представлен с 2007 года и сейчас насчитывает 9 торговых точек.

Penti – второй по величине производитель женского, мужского и детского нижнего белья в Европе. Сеть насчитывает более 400 магазинов в 30 странах. В Украине действует две торговые точки.

Итальянский бренд детской одежды OVS kids торговой сети ARGO представлен двумя магазинами в Украине.

ООО "Арго – торговая сеть" создана в 1991 году. Первый магазин сети Lee&Wrangler открыт в Киеве в 1992 году. Позже ARGO вывела на украинский рынок бренды: Reebok, United Colors of Benetton и Leather Palace.

На начало 2019 года сеть насчитывает 44 магазина в Киеве, Борисполе, Одессе, Харькове и Львове.

Строительство ТРЦ "River Mall" на ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта — 140 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ, бизнес-центр, аквапарк, многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие этого ТРЦ запланировано на весну 2019 года.

Как сообщалось, к концу следующего года немецкий ритейлер Metro Cash&Carry собирается открыть 20 торговых точек уменьшенного формата площадью 1500-2000 квадратных метров под брендом "Бери-Вези".