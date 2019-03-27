Metro планирует открыть в этом году 6 магазинов "Бери-Вези"
К концу следующего года немецкий ритейлер Metro Cash&Carry собирается открыть 20 торговых точек уменьшенного формата площадью 1500-2000 квадратных метров под брендом "Бери-Вези".
Об этом со ссылкой на заявление начальника управления по региональному развитию Metro Cash&Carry Украина Дмитрия Бова сообщает RAU.
"Мы планируем открыть шесть магазинов в 2019 году. Это довольно амбициозно для компании, так как последнее открытие состоялось еще в 2012 году. Всего мы планируем открыть 20 объектов до конца 2020 года", – сказал он.
По его словам, приоритетами для развития сети станут области, где отсутствуют гипермаркеты Metro.
В то же время, компания отдаст предпочтение регионам, в которых потенциал продаж наибольший.
"Например, это Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Ужгород и Херсон. Возможно, мы рассмотрим возможность вернуться в Кропивницкий и Кременчуг", – уточняет топ-менеджер Metro.
Для поиска наиболее оптимальных локаций для магазинов Metro Cash&Carry Украина привлекла консалтинговую компанию Advisor.
"Прежде всего задачами должны заниматься не вовлеченные люди с актуальными данными рынка. Это как раз и есть real estate agencies. Они имеют необходимый штат, базу и время на холодный поиск объектов", – подчеркнули в компании.
И добавили, что со своей стороны "сформировали четкие требования, которые будут базисом для поиска".
"Это уже принесло результаты в виде 15-16 объектов, из которых два – в детальной проработке", – отметил Бова.
В Retail & Development Advisor рассказали, что требования к локациям и помещениям отличаются от традиционных потребностей FMCG-ритейлеров.
Например, требования к локации в жилом районе, которые традиционно выдвигаются продуктовыми сетями, в случае с Metro не является приоритетом.
"Для немецкого ритейлера, ориентированного на B2B-сегмент, важно наличие вблизи основных клиентов – предприятий общественного питания и магазинов традиционной розницы", – объяснили в консалтинговой компании.
Поэтому для размещения магазинов ищут место, "где их концентрация (география расположения) наибольшая и логистика клиентов будет занимать меньше времени".
Напомним, в начале марта шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, отложила выход на украинский рынок.
Причиной тому стала задержка строительства торгово-развлекательного центра "Ocean Mall" в Киеве.
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