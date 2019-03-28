ARGO відкриє 6 магазинів європейських брендів у ТРЦ "River Mall"

Рітейлер ARGO планує відкрити одразу шість модних монобрендових магазинів у торгово-розважальному центрі "River Mall", що будується у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомили в прес-службі ТРЦ агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, рітейлер уже орендувала близько 800 кв. м під ці магазини: Scotch & Soda (180 кв. м), Liu Jo (162 кв. м), Lee Cooper (105 кв. м), Penti (74 кв. м), OVS Kids (180 кв. м) і Parfois ( 96 кв. м).

Відзначається, що всі магазини даних брендів будуть представлені в Дарницькому районі вперше.

"ТРЦ River Mall є першим висококласним торговим центром Дарницького району столиці, що дозволяє зробити доступними для жителів даного району популярні європейські бренди групи ARGO", — зазначили представники торгової мережі.

Як повідомлялося, ARGO вивела італійський преміальний бренд Liu Jo і голландський Scotch & Soda на український ринок у 2018 році. У ТРЦ "River Mall" магазини даних брендів стануть уже третіми в кожній із мереж.

Англійський бренд Lee Cooper, який працює у понад 100 країнах, ARGO повернула в Україну в 2017 році. Наразі діє одна торгова точка даного бренду, у ТРЦ River Mall запрацює друга.

Португальський бренд Parfois займається виробництвом жіночих сумок, прикрас, модних аксесуарів, одягу і взуття. В Україні бренд представлений із 2007 року і налічує 9 торгових точок.

Penti — другий за величиною виробник жіночої, чоловічої та дитячої нижньої білизни у Європі. Мережа налічує понад 400 магазинів у 30 країнах. В Україні діє дві торгові точки.

Італійський бренд дитячого одягу OVS kids торгової мережі ARGO представлений двома магазинами в Україні.

ТОВ "Арго — торгівельна мережа" створене у 1991 році. Перший магазин мережі Lee & Wrangler відкритий у Києві в 1992 році. Пізніше ARGO вивела на український ринок бренди: Reebok, United Colors of Benetton і Leather Palace.

На початок 2019 року мережа налічує 44 магазина в Києві, Борисполі, Одесі, Харкові та Львові.

Будівництво ТРЦ "River Mall" на вул. Дніпровська Набережна, 10 у Дарницькому районі Києва почалося в 2015 році. Загальна площа проекту — 140 тис. кв. м. До складу комплексу входить: ТРЦ, бізнес-центр, аквапарк, багаторівневий наземний і підземний паркінги на 1550 машиномісць.

Відкриття цього ТРЦ заплановано на весну 2019 року.

Як повідомлялося, до кінця наступного року німецький рітейлер Metro Cash & Carry збирається відкрити 20 торгових точок зменшеного формату площею 1500-2000 квадратних метрів під брендом "Бери-Вези".