В Евросоюзе запретили одноразовую пластиковую посуду

Европейский парламент принял новый закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых изделий.

Решение поддержали 560 евродепутатов, 35 были против и 28 воздержались, сообщает "Европейская правда".

К 2021 году в ЕС будут запрещены следующие изделия: пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.

К 2029 году страны-члены ЕС будут обязаны собирать 90% пластиковых бутылок для вторичной переработки, и они будут изготавливаться с использованием 25% вторичных материалов в 2025 году и 30% – в 2030 году.

Соглашение также усиливает применение принципа "загрязнитель платит", в частности в отношении табака, путем введения расширенной ответственности для производителей.

Этот новый режим будет также применяться к рыболовным снастям, чтобы гарантировать, что производители, а не рыбаки несут расходы за сбор сетей, потерянных в море.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, попадающих в мировой океан, представляя угрозу для дикой природы и рыбных ресурсов.

Европейская правда