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В Євросоюзі заборонили одноразовий пластиковий посуд

Четвер, 28 березня 2019, 10:30
 

Європейський парламент схвалив новий закон, що забороняє використання одноразових пластикових виробів.

Рішення підтримали 560 євродепутатів, 35 були проти і 28 утрималися, повідомляє "Європейська правда".

До 2021 року в ЄС будуть заборонені такі вироби: пластикові столові прилади одноразового використання (виделки, ножі, ложки та палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.

До 2029 року країни-члени ЄС будуть зобов’язані збирати 90% пластикових пляшок для вторинної переробки, і вони будуть виготовлятися з використанням 25% вторинних матеріалів у 2025 році та 30% - у 2030 році.

Угода також посилює застосування принципу "забруднювач платить", зокрема, щодо тютюну, шляхом введення розширеної відповідальності виробників.

Цей новий режим також застосовуватиметься до риболовних знарядь, щоб гарантувати, що виробники, а не рибалки, несуть витрати за збір сіток, втрачених на морі.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70% відходів, що потрапляють до океанів світу, створюючи загрозу для дикої природи та рибних ресурсів.

Європейська правда

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екологія ЄС

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