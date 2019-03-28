В Євросоюзі заборонили одноразовий пластиковий посуд

Європейський парламент схвалив новий закон, що забороняє використання одноразових пластикових виробів.

Рішення підтримали 560 євродепутатів, 35 були проти і 28 утрималися, повідомляє "Європейська правда".

До 2021 року в ЄС будуть заборонені такі вироби: пластикові столові прилади одноразового використання (виделки, ножі, ложки та палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.

До 2029 року країни-члени ЄС будуть зобов’язані збирати 90% пластикових пляшок для вторинної переробки, і вони будуть виготовлятися з використанням 25% вторинних матеріалів у 2025 році та 30% - у 2030 році.

Угода також посилює застосування принципу "забруднювач платить", зокрема, щодо тютюну, шляхом введення розширеної відповідальності виробників.

Цей новий режим також застосовуватиметься до риболовних знарядь, щоб гарантувати, що виробники, а не рибалки, несуть витрати за збір сіток, втрачених на морі.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70% відходів, що потрапляють до океанів світу, створюючи загрозу для дикої природи та рибних ресурсів.

Європейська правда