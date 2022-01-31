В Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты

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С 1 февраля стоимость пластиковых пакетов для потребителей составит от 2 до 3 гривень за штуку в зависимости от их характеристик.

Соответствующее решение было принято правительством в декабре, сообщает Министерство экономики.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:

2,00 грн за пакет без ручек и боковых складок,

2,50 грн за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок,

3,00 грн за пакет с ручками и боковыми складками.

Это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране, сообщают в Минэкономики.

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Напоминаем:

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания – у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Вслед за пакетами с полок магазинов может исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.

Экономическая правда