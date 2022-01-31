В Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты
С 1 февраля стоимость пластиковых пакетов для потребителей составит от 2 до 3 гривень за штуку в зависимости от их характеристик.
Соответствующее решение было принято правительством в декабре, сообщает Министерство экономики.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:
2,00 грн за пакет без ручек и боковых складок,
2,50 грн за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок,
3,00 грн за пакет с ручками и боковыми складками.
Это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране, сообщают в Минэкономики.
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Напоминаем:
На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания – у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.
Вслед за пакетами с полок магазинов может исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.
Экономическая правда
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