Все разделы
Укр / Рус

Канада продлила экономические санкции против Януковича и К°

Воскресенье, 24 марта 2019, 10:00
 

Правительство Канады продлило действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников.

Соответствующее решение было опубликовано в официальном издании канадского правительства Canada Gazette, пишет Укринформ.

Санкции будут действовать в течение 5 лет - до марта 2024 года, под их действие попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор и Александр Януковичи, а также Виталий Захарченко.

Решением правительства Канады замораживаются все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, запрещается кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Этим же решением Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

В пояснительных документах к решению канадского правительства указано, что оно призвано предоставить дополнительное время Украине для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность. 

Санкции против окружения Януковича были введены Канадой и действовали с марта 2014 года.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Канада санкции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Канада ввела санкции против 114 человек и 15 компаний из РФ 15 марта 2019, 20:04
Канада приостановила полеты лайнеров Boeing 737 Max 13 марта 2019, 19:55
140 миллионов долларов, которые "унес на тот свет" основатель криптобиржи, так и не нашли 7 марта 2019, 19:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте