Инфляция в Канаде выросла до 30-летнего максимума

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Индекс потребительских цен в Канаде в декабре 2021 года вырос на 4,8% в годовом исчислении - достигнув нового 30-летнего максимума.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на статистическое управление Канады.

В частности, резко выросли цены на продукты – на 5,7%, это самый большой годовой прирост с 2011 года.

"Так, цены на яблоки за прошлый год выросли на 6,7 процентов, апельсины почти на столько же - на 6,6 процентов. США являются основным поставщиком апельсинов в Канаду, и из-за плохой погоды и болезни растений основной регион Флорида производит наименьшее количество апельсинов с 1945 года", – пишет издание.

За прошлый год замороженная говядина подорожала почти на 12%, а ветчина и бекон – примерно на 15%.

"Нынешний всплеск инфляции обусловлен перебоями в цепочках поставок, отложенным спросом и инфляционными ожиданиями.

Хотя отложенный спрос, как ожидается, снизится, поскольку расходы на пандемию сокращаются, цепь поставок и инфляционные ожидания остаются первоочередными проблемами", - заявила экономист Ту Нгуен из консалтинговой компании RSM.

При этом, расходы на жилье выросли на 5,4% - быстрее общего уровня инфляции.

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Экономическая правда