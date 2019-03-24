Канада продовжила економічні санкції проти Януковича і К°

Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.

Відповідне рішення було опубліковано в офіційному виданні канадського уряду Canada Gazette, пише Укрінформ.

Санкції діятимуть протягом 5 років - до березня 2024 року, під їх дію потрапили Микола та Олексій Азарови, Раїса Богатирьова, Андрій та Сергій Клюєви, Сергій Курченко, Олена Лукаш, Андрій Портнов, Артем та Віктор Пшонки, Віктор Ратушняк, Дмитро Табачник, Олександр Якименко, Віктор Федорович та Олександр Вікторович Януковичі, а також Віталій Захарченко.

Рішенням уряду Канади заморожуються усі активи фігурантів, виявлені у Канаді, забороняється будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їхнього перебування вступати у майнові стосунки із особами, на яких накладені санкції; вести з ними фінансові розрахунки чи надавати фінансові послуги.

Цим же рішенням Канада зняла санкції із загиблого молодшого сина Януковича Віктора та колишнього голови СБУ Ігоря Калініна.

У пояснювальних документах до рішення канадського уряду зазначено, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань і внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що привласнені активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність.

Санкції проти оточення Януковича були запроваджені Канадою і діяли з березня 2014 року.

Українська правда