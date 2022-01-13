Канадская провинция Квебек будет взимать "налог на здоровье" с невакцинированных

getty images

Канадская провинция Квебек будет взимать налог на здоровье с жителей, не вакцинированных против COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил о таком решении на фоне того, что провинция борется со вспышкой заболеваемости – в Квебеке зафиксировано самое большое количество смертей от Covid в Канаде.

При этом только около 12,8% жителей Квебека не вакцинированы, но они составляют почти треть всех больных в больницах.

По федеральным данным, немногим более 85% жителей Квебека получили по меньшей мере одну дозу вакцины до 1 января.

По словам Лего, люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут уплатить "взнос".

Он добавил, что размер налога еще не определен, но заверил, что он будет "значительным".

"Я думаю, что сейчас это вопрос справедливости для 90% населения, принесших определенные жертвы. Я думаю, что мы обязаны им такой мерой", - сказал премьер-министр Квебека.

"Во вторник в Квебеке количество умерших от Covid достигло 12 028.

Процент больных Covid в реанимации, которые не были вакцинированы, составляет 45%. Сейчас в больницах Квебека находятся 2742 пациента с Covid, в том числе 244 в отделении интенсивной терапии", - пишет BBC.

Издание напоминает, что Квебек – не единственный регион в мире, пытающийся наложить финансовый штраф на тех, кто не желает вакцинироваться.

Начиная с конца этого месяца греки старше 60 лет будут обязаны платить 100 евро за каждый месяц, когда они остаются невакцинированными.

Сингапур же обязал пациентов с Covid самостоятельно оплачивать медицинские счета, если они не вакцинированы.

Экономическая правда