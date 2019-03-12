Украинцы купили более 50 миллионов долларов онлайн
За первый месяц действия нового валютного регулирования население купило через онлайн-банкинг около 52 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Украинцы продолжают активно использовать онлайн-банкинг для покупки иностранной валюты, ведь это удобнее покупке в кассах банковских отделений", – отмечается в сообщении.
По данным НБУ, бизнес также активно пользуется упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов. Так, украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами.
"Кроме этого, после отмены лицензий на инвестиции за границу как населения, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных электронной лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс евро для физлиц в год)", – сказано в сообщении.
В частности, за первый месяц после отмены лицензий инвестиции украинских компаний и физлиц за границу составили 9,7 млн евро.
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Напоминаем:
Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.
7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".
Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.
Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.
Экономическая правда
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