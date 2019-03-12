Українці придбали понад 50 мільйонів доларів онлайн

За перший місяць дії нового валютного регулювання населення купило через онлайн-банкінг близько 52 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Українці продовжують активно використовувати онлайн-банкінг для покупки іноземної валюти, адже це зручніше купівлі в касах банківських відділень", - наголошується в повідомленні.

За даними НБУ, бізнес також активно користується спрощеною процедурою оформлення кредитів від нерезидентів. Так, українські компанії уклали понад 100 нових кредитних угод з нерезидентами.

"Крім цього, після скасування ліцензій на інвестиції за кордон як населення, так і бізнес досить активно інвестують в межах дозволених електронної лімітів (2 млн євро для юросіб і 50 тис євро для фізосіб на рік)", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за перший місяць після скасування ліцензій інвестиції українських компаній і фізосіб за кордон становили 9,7 млн ​​євро.

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Нагадуємо:

Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.

7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

Економічна правда