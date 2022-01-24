НБУ впервые за январь приобрел валюту на межбанке
Национальный банк впервые с начала года приобрел на межбанке 20 млн долларов, в то же время регулятор продал 321 млн долларов в течение недели 17-21 января.
Об этом известно из данных НБУ.
Весь объем покупки валюту регулятор совершил по лучшему курсу. По продаже, 171 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное – по одному.
Всего с начала года НБУ приобрел 20 млн. долларов на межбанке, продал – 751,7 млн. долларов.
В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.
Напоминаем:
Глава Национального банка заявил, что на валютном рынке не наблюдается панических настроений, а административное регулирование не рассматривается.
НБУ принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от ежедневных плановых интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.
Курс гривни начал значительно ослабевать с начала года в результате угрозы со стороны РФ - более чем на гривну за доллар за три недели.
Как следствие, Национальный банк в течение недели 10-14 января продал на межбанковском валютном рынке 330,7 млн. долларов.
Экономическая правда
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