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Рада приняла закон про валюту

Четверг, 21 июня 2018, 17:45
 

Верховная Рада приняла закон о валюте во втором чтении.

"За" проголосовало 228 депутатов.

Документ либерализирует валютные операции в Украине. 

Главным отличием нового законопроекта является идея, что "разрешено все, что не запрещено". Это значит, что почти любые валютные операции между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Валютный контроль будет отменен более чем для 40% сделок, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж.

Кроме этого будут отменены валютные ограничения для бизнеса.

Закона "О валюте" призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

До этого основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

Как сообщалось, 19 марта законопроект "О валюте" был внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный.

Что изменится с принятием этого закона, читайте в статье на Экономической правде.

Экономическая правда

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