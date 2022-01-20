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Оснований для жестких ограничений на вывод капитала сейчас нет – НБУ

Четверг, 20 января 2022, 14:55
 
фото: нбу

В НБУ заявили, что сейчас оснований говорить о жестких валютных ограничениях нет.

Об этом руководство НБУ заявило на брифинге.

Журналисты спросили, будет ли НБУ прибегать к ограничениям на вывод капитала, подобным тем, которые были в 2014-2015 годах, если угроза войны материализуется, и будут ли они более жесткими/легкими.

"Конечно, у НБУ должен быть план на случай разных событий и у нас такие планы есть. Но на сегодняшний день, по нашему мнению, оснований о том, чтобы говорить об использовании каких-либо жестких административных ограничений, нет", - заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Директор Департамента открытых рынков Алексей Лупин добавил, что, например, в марте 2020 года, когда был первый локдаун, а курс девальвировал на 5 грн, даже в этот период валютных ограничений НБУ не вводил.

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Экономическая правда

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НБУ валюта инвестиции деньги

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