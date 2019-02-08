Украинцы купили миллионы долларов онлайн за 1 день

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

Об этом сообщают представители банков.

Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 млн долларов, купил - более 402 млн долларов, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того Приватбанк продал онлайн более 245 тысяч евро, купил - 131 тысячу евро.

Один из основателей monobank Олег Гороховский написал на своей странице в Facebook, что клиенты банка за 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.

"За день продали клиентам больше 900 тысяч долларов, открыли 6 тысяч валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте", - написал он.

Укрсиббанк за неполный день продал более 1 миллиона долларов.

"Итого за сегодня на 18:00 продали 1,1 млн долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки 548 долларов, средняя сумма продажи - 147 долларов", - заявили в банке.

По данным Gidulyan Company, пока только 7 банков в Украине предлагают услугу онлайн-покупки валюты. Средний чек покупки доллара колеблется в пределах 110-160 долларов.

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Напоминаем:

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

Экономическая правда