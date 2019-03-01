Активы банка Курченко снова попробуют пустить с молотка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в марте выставляет на продажу активы АО "Брокбизнесбанк" по 256,94 млн гривень по принципу "один банк - один пул".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"22 марта 2019 года в системе ProZorro.Продажи состоятся торги по реализации пула активов АО "Брокбизнесбанк" по стартовой цене 256,94 млн грн (балансовая стоимость активов – 23 829,31 млн грн). В его состав вошли права требования и другие имущественные права по 493 кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования, права требования по 204 кредитным договорам, которые заключены с физическими лицами и обеспечены ипотекой", - говорится в сообщении.

Также в пул вошли права требования на основные средства, недвижимое имущество, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженностью.

Отмечается, что лот был собран по принципу "один банк – один пул". Сначала активы выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство – неоднократно), но не были выкуплены. Впоследствии эти активы не были приобретены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства). Торги по указанному лоту пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены, что будет определено рынком, по результатам открытого аукциона.

Напомним:

11 февраля Фонд гарантирования провел "голландский" аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 миллиарда гривень. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 миллиарда гривень, а в ходе торгов она снижалась до 257 миллионов гривень (1% от балансовой стоимости).

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.

На конец января 2019 вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом удовлетворено 985,5 млн грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно - это поступления от реализации кредитов и недвижимости.

В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте - газ и топливо в трубопроводах. "Когда приехали смотреть залог по месту, указанному в адресе, ничего кроме охранника, собаки и бочки, которая и была, пожалуй, товаром в обороте, не обнаружили. Это был известный кредит Курченко", - отмечала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

Также Фонд уточнял, что 95% кредитного портфеля банка не обслуживалось или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля - выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в общем, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с "мусорным" обеспечением.

"Анализ финансовых операций свидетельствует о манипуляциях, совершенных акционерами банка. В правоохранительные органы подано 117 заявлений о совершении уголовных преступлений, продолжаются досудебные расследования в том числе о связанных с банком лицах о нанесении банку миллиардных убытков", - отмечал ФГВФЛ.

В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.

Напомним, Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривень.