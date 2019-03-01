Активи банку Курченка знову спробують пустити з молотка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у березні виставляє на продаж активи АТ "Брокбізнесбанк" за 256,94 млн гривень за принципом "один банк - один пул".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"22 березня 2019 року у системі ProZorro.Продажі відбудуться торги з реалізації пулу активів АТ "Брокбізнесбанк" стартовою ціною 256,94 млн грн (балансова вартість активів – 23 829,31 млн грн). До його складу увійшли права вимоги та інші майнові права за 493 кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, права вимоги за 204 кредитними договорами, що укладені з фізичними особами і забезпечені іпотекою", - йдеться в повідомленні.

Також до пулу ввійшли права вимоги на основні засоби, нерухоме майно, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

Зазначається, що лот був зібраний за принципом "один банк – один пул". Спочатку активи виставлялися на індивідуальних торгах у системі ProZorro.Продажі (більшість – неодноразово), але не були викуплені. Згодом ці ж активи не були придбані у складі пулів, сформованих за видами активів (кредити юридичних осіб, кредити фізичних осіб, нерухомість, основні засоби). Торги за вказаним лотом пройдуть за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни, що буде визначена ринком, за результатами відкритого аукціону.

Нагадаємо:

11 лютого Фонд гарантування провів "голландський" аукціон з продажу пулу активів Брокбізнесбанку балансовою вартістю 23,6 мільярда гривень. Покупців не знайшлося, хоча стартова ціна була 1,28 млрд грн, а в ході торгів вона знижувалася до 257 мільйонів гривень (1% від балансової вартості).

Ліквідація Брокбізнесбанку почалася у червні 2014 року. ФГВФО планує її завершити в 2019 році.

На кінець січня 2019 року вкладникам банку в межах гарантійної суми було виплачено 2,6 млрд грн. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів Брокбізнесбанку перевищує 11,2 млрд грн, з яких фондом задоволено 985,5 млн грн. Надходження від продажу активів банку з початку ліквідації становлять 694,7 млн грн. Переважно – це надходження від реалізації кредитів та нерухомості.

У Фонді гарантування розповідали, що забезпеченням під частину кредитного портфелю Брокбізнесбанку (на 8 млрд грн) були товари в обороті - газ і пальне в трубопроводах. "Коли приїхали дивитися заставу за місцем, вказаним в адресі, нічого крім охоронця, собаки і бочки, яка і була, мабуть, товаром в обороті, не виявили. Це був відомий кредит Курченко", - зазначала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Світлана Рекрут.

Також Фонд уточнював, що 95% кредитного портфеля банку не обслуговувалося або є проблемним; 78% корпоративного кредитного портфеля – видані юрособам, пов’язаним із колишнім власником банку; за багатьма угодами відсутні оригінали договорів; загалом, трохи менше 80% кредитного портфеля юросіб є беззаставними або зі "сміттєвим" забезпеченням.

"Аналіз фінансових операцій свідчить про маніпуляції, вчинені акціонерами банку. До правоохоронних органів подано 117 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тривають досудові розслідування у тому числі щодо пов’язаних з банком осіб про нанесення банку мільярдних збитків", - зауважував ФГВФО.

У 2018 році ФГВФО подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів Брокбізнесбанку на 8,9 млрд грн.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.