Никто не купил активы банка Курченко с дисконтом 99%

11 февраля Фонд гарантирования провел "голландский" аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 миллиарда гривень. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 миллиарда гривень, а в ходе торгов она снижалась до 257 миллионов гривень (1% от балансовой стоимости).

Об этом сообщает Finbalance.

По данным ФГВФЛ, в состав пула активов Брокбизнесбанка, который выставлялся на продажу, вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами - почти 500 позиций (балансовая стоимость - 15,6 млрд грн), права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, обеспеченные ипотекой - более 200 позиций, а также недвижимость, основные средства, транспортные средства, векселя и дебиторская задолженность.

Соответствующий лот был собран по принципу один банк - один пул. "Все активы ранее выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство - неоднократно), но покупателей не нашлось. Впоследствии эти же активы не были выкуплены в составе пулов сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства)", - отмечал ФГВФЛ.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.

На конец января 2019 вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом удовлетворено 985,5 млн грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно - это поступления от реализации кредитов и недвижимости.

В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте - газ и топливо в трубопроводах. "Когда приехали смотреть залог по месту, указанному в адресе, ничего кроме охранника, собаки и бочки, которая и была, пожалуй, товаром в обороте, не обнаружили. Это был известный кредит Курченко", - отмечала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

Также Фонд уточнял, что 95% кредитного портфеля банка не обслуживалось или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля - выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в общем, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с "мусорным" обеспечением.

"Анализ финансовых операций свидетельствует о манипуляциях, совершенных акционерами банка. В правоохранительные органы подано 117 заявлений о совершении уголовных преступлений, продолжаются досудебные расследования в том числе о связанных с банком лицах о нанесении банку миллиардных убытков", - отмечал ФГВФЛ.

В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.

Напомним, Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривень.