Суд разрешил заочное расследование по "делу Курченко" на 2,6 миллиарда
Суд в г. Одесса 20 декабря разрешил провести заочное расследование по делу Сергея Курченко по миллиардной схеме с нефтепродуктами.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она заявила, что Киевский районный суд г. Одессы удовлетворил ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и разрешил осуществление специального досудебного расследования по делу "младоолигарха" с орбиты президента-беглеца".
Речь идет о Сергее Курченко, обвиняемом в выводе из экономики Украины 2,6 млрд грн. Он бежал из Украины после Революции Достоинства и находится в РФ.
Такое решение позволит направить обвинительный акт в суд, добавил генпрокурор.
По данным следствия, Курченко создал преступную организацию и на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит нефтепродуктов через территорию Украины, а также их ввоз якобы с целью переработки и реэкспорта.
На самом деле, нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов, что стоило экономике Украины более 2,6 млрд грн.
Для реализации в 8 областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами.
"В этой схеме были задействованы как работники таможенной службы, так и должностные лица, приобретенные с целью прикрытия преступной деятельности Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО "Лагуна-Рени", – объясняет Венедиктова. От этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов.
Генпрокурорка напомнила, что судом уже наложен арест на имущество ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", которое передано в управление АРМА. Кроме того, по ходатайствам прокуроров наложен арест на 28 объектов недвижимости Курченко.
Напоминаем:
В мае 2017 года прокуратура направила соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Генеральная прокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко относительно его участия в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.
Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он возник в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".
Экономическая правда
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