"Нафтогаз" взял "Донецкоблгаз" под контроль

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НАК "Нафтогаз Украины" получил контроль над "Донецкоблгазом", собственников которого связывают со сбежавшим в Россию бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом ЭП сообщили собеседники в компании.

Накануне было проведено собрание акционеров, на котором были уволены три члена правления компании, а на их место назначили двух представителей "Нафтогаза".

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести контроль над ПАО "Донецкоблгаз".

Кабмин принял распоряжение о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз", на которые наложен арест в уголовном производстве.

9 марта работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.

6-7 марта эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК "Нафтогаз Украины". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями. Какова позиция сторон и как проходила спор.

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

"По материалам СБУ, Шевченковским районным судом г. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ", - заявили в СБУ в марте.

В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензию ПАО "Донецкоблгаз" - лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года.

Николай Топалов, ЭП