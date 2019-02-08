Инвесторы скупают ценные бумаги Японии, несмотря на минусовые ставки

Смягчение денежной политики центробанков мира повысило интерес международных фондов к гособлигациям Японии с отрицательной доходностью.

Об этом пишет Bloomberg.

С 28 января по 1 февраля зарубежные инвесторы купили японские облигации на максимальные за три недели 638,3 миллиарда иен (5,8 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Министерства финансов.

"Свидетельствовали о хорошем аппетите инвесторов также аукцион 10-летних госбондов Японии, спрос на которые оказался максимальным за 13 лет, и успешное размещение 30-летних бумаг двумя днями позднее", - говорится в статье.

"Голубиный" разворот ведущих центробанков уменьшил опасения по поводу увеличения спреда по доходности между облигациями Японии и других развитых стран на фоне рисков для глобального роста, оказывающих дополнительную поддержку долговому ралли.

Хотя доходность японских госбондов является отрицательной или близка к нулю, инвесторы все еще могут получать хорошую прибыль, конвертируя иностранную валюту в иены, а затем инвестируя их в эти бонды.

Международные фонды в декабре приобрели длинные гособлигации Японии на 2,04 триллиона иен - это рекордный нетто-объем по данным, отслеживаемым Японской ассоциацией дилеров по ценным бумагам с 2004 года.

Использование свопов (операций с обязательством обратной продажи - ЭП), позволяющих зафиксировать обменные курсы, дает им возможность заработать больше на японских облигациях с наименьшей в мире после швейцарских бондов доходностью, чем на казначейских бумагах США.

"Краткосрочные японские бонды чрезвычайно привлекательны для иностранцев. Это самая безопасная стратегия, если нет ограничений по балансам", - сказал руководитель отдела Daiwa SB Investments Ltd. в Токио Синдзи Кунибэ.

Напоминаем:

В конце января Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

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