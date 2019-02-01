ФРС анонсировала долгую паузу в повышении ставок

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг является резким разворотом по сравнению с прошлым месяцем, когда регулятор сохранял настрой на ужесточение монетарной политики.

"Комитет ФРС по открытым рынкам будет терпеливым, определяя, какие будущие корректировки целевого диапазона ставки федерального финансирования могут быть целесообразны", - говорится в заявлении центробанка.

Такая формулировка открывает путь для того, чтобы следующим шагом могло быть и снижение ставки.

В отдельном специальном заявлении ФРС сообщила, что "готова скорректировать любой элемент для завершения нормализации баланса в свете развития экономических и финансовых событий".

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал журналистам, что, хотя экономика США чувствует себя хорошо, замедление роста в Китае и Европе, Brexit, торговые переговоры и пауза в работе американского правительства посылают противоречивые сигналы относительно дальнейших перспектив.

Акции США выросли, доходность казначейских облигаций США снизилась, а доллар упал на фоне сигналов центробанка, указывающих на переход от усилий по предотвращению перегрева экономики к поддержанию роста.

Напоминаем:

В декабре 2019 года большинство в ФРС - 11 из 17 голосов - высказались за то, чтобы повысить ставку не больше двух раз в 2019-м году, при этом четверо считают оправданным лишь одно повышение, а двое - ни одного.

В 2020 году, согласно прогнозу ФРС, возможно еще одно или два повышения, на которых цикл ужесточения денежной политики в США будет завершен.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре прошлого года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.

Расширение активов на балансе ФРС происходило на фоне мирового финансового кризиса 2007-2009 годов и необходимости поддержки финансовой системы США.

В 2007 году активы ФРС составляли 800 млрд долларов (6% ВВП на тот момент). Благодаря политике количественного смягчения они начали расти.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

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