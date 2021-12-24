Инфляция в Японии достигла максимума за 2 года

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Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 0,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны, передает "Интерфакс-Украина".

Подъем был отмечен по итогам третьего месяца подряд и стал максимальным почти за два года (с января 2020 года). В октябре инфляция составляла 0,1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,4%.

Наиболее сильное влияние на ускорение инфляции в прошлом месяце оказал скачок цен на топливо и коммунальные услуги (на 9,2%). Стоимость продуктов питания в стране увеличилась на 1,4%, отдых и развлечения подорожали на 4,3%, образовательные услуги - на 1,2%.

Между тем транспортные и коммуникационные услуги подешевели на 6,9%, медицинское обслуживание - на 0,2%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после падения на 0,7% в октябре.

Между тем потребительские цены в Японии в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%. В октябре они опустились на аналогичную величину.