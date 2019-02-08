Інвестори скуповують цінні папери Японії, попри мінусові ставки

Пом'якшення грошової політики центробанків світу підвищило інтерес міжнародних фондів до держоблігацій Японії з негативною прибутковістю.

Про це пише Bloomberg.

З 28 січня по 1 лютого зарубіжні інвестори купили японські облігації на максимальні за три тижні 638,3 мільярда ієн (5,8 мільярда доларів), свідчать дані Міністерства фінансів.

"Свідчили про гарний апетит інвесторів також аукціон 10-річних держбондів Японії, попит на які виявився максимальним за 13 років, та успішне розміщення 30-річних паперів двома днями пізніше", - йдеться в статті.

"Голубиний" розворот провідних центробанків зменшив побоювання з приводу збільшення спреду по прибутковості між облігаціями Японії та інших розвинених країн на тлі ризиків для глобального зростання, що надають додаткову підтримку борговому ралі.

Хоча прибутковість японських держбондів є негативною або близька до нуля, інвестори все ще можуть отримувати гарний прибуток, конвертуючи іноземну валюту в ієни, а потім інвестуючи їх у ці бонди.

Міжнародні фонди в грудні придбали довгі держоблігації Японії на 2,04 трильйона ієн - це рекордний нетто-обсяг за даними, що відслідковуються Японською асоціацією дилерів з цінних паперів з 2004 року.

Використання свопів (операцій із зобов'язанням зворотного продажу — ЕП), що дозволяють зафіксувати обмінні курси, дає їм можливість заробити більше на японських облігаціях з найменшою в світі після швейцарських бондів прибутковістю, ніж на казначейських паперах США.

"Короткострокові японські бонди надзвичайно привабливі для іноземців. Це найбезпечніша стратегія, якщо немає обмежень по балансам", - сказав керівник відділу Daiwa SB Investments Ltd. в Токіо Сіндзі Кунібе.

Нагадуємо:

Наприкінці січня Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Рекомендуємо почитати: Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше бояться фінансисти у 2019