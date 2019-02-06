"Эпицентр" инвестировал 3 миллиарда в строительство завода
Компания "Эпицентр" Александра и Галины Герег инвестировала 3 миллиарда гривен в строительство завода по производству керамической плитки в селе Калиновка Киевской области.
Об этом сообщает корреспондент ЭП.
"В открытие завода мы вложили примерно 3 млрд грн", - сообщил журналистам основатель компании Александр Герега.
Общая производственная мощность завода составит 12-15 млн кв м плитки в год, его площадь - более 70 тыс кв м.
Первую фазу строительства планируется завершить в середине 2019 года, вторую - в 2020 году.
Поставки оборудования обеспечила международная группа SACMI, которая открыла официальное представительство и сервисный центр на территории логистического центра "Калиновка" рядом с новым заводом.
"Мы разрабатываем свой карьер белой глины, будем использовать 100% украинского сырья в производстве плитки... Мы также подписали второй контракт на поставку оборудования в Калуш (Львовской области), где расширим мощности собственного завода", - сказал он.
Около 25% производимой плитки "Эпицентр" планирует реализовывать в Украине, остальную часть будет экспортировать в ЕС, страны Ближнего Востока и Азии.
Кроме этого, "Эпицентр" планирует строить элеваторы мощностью хранения около 1 млн тонн.
Оксана Пирожок, ЭП
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