"Эпицентр К" Герег завершил сделку по покупке крупного агрохолдинга

Группа компаний "Эпицентр К" Герег завершила сделку по приобретению доли активов "Сварог Вест Груп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма сделки не разглашается.

"В результате присоединения новых активов общая площадь земель, находящихся в обработке сельскохозяйственных предприятий "Эпицентр Агро", увеличилась почти на 40% - до 160 тыс га, а объемы посевных площадей на территории Хмельницкой области в структуре агрохолдинга достигли 45%", - говорится в сообщении.

"В состав предприятий приобретенного общества принадлежит мощное растениеводческое направление, семенной завод, животноводство и зернохранилища, дальнейшим развитием которых планирует заниматься "Эпицентр Агро", аграрное направление группы компаний "Эпицентр К".

Одной из приоритетных задач агрохолдинга является увеличение объемов экспорта выращиваемого зерна и дальнейшее развитие элеваторного хозяйства, в частности, на Хмельнитчине", - добавили в компании.

"В следующем маркетинговом году благодаря активному развитию элеваторной инфраструктуры на Хмельнитчине, что осуществляется параллельно с увеличением земельного банка, экспорт зерна собственного урожая может вырасти на 40-50% - до 1-1,1 млн тонн", - заявил заместитель руководителя "Эпицентр Агро" по элеваторному направления "Эпицентр К", руководитель отдела трейдинга Светлана Никитюк.

Отмечается, что компания начала строительство нового маршрутного элеватора на территории Антонинский ХПП (Красиловский район).

Экономическая правда