Pandora Papers: НАПК проверяет причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму

Галина и Александр Гереги фото: эпицентр

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларацию нардепа от "За будущее" Александра Гереги за 2020 год.

Об этом стало известно по запросу НАПК в "Слідство.Інфо" относительно фактов, изложенных в материале о Pandora Papers.

В материале говорится, что журналисты благодаря утечке Pandora Papers обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшей Гереге. Эти фирмы, по данным журналистов, связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Журналисты со ссылкой на документы международных провайдеров сообщают, что Гереги являлись владельцами 5 кипрских компаний.

"Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", - говорится в материале.

В "Слідство.Інфо" добавляют, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний - Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

"Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма являлись частью "Эпицентра", - добавляет "Слідство.Інфо".

Журналисты добавляют, что документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.

А данные из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Сам Александр Герега на вопрос "Слідство.Інфо" ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.

"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - сказал нардеп.

Также он отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Но документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

Напомним:

Нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, говорилось в материале "Слідства.Інфо".