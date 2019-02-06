"Епіцентр" інвестував 3 мільярди в будівництво заводу

Компанія "Епіцентр" Олександра та Галини Герег інвестувала 3 мільярди гривень в будівництво заводу з виробництва керамічної плитки в селі Калинівка Київської області.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

"У відкриття заводу ми вклали приблизно 3 млрд грн", - повідомив журналістам засновник компанії Олександр Герега.

Загальна виробнича потужність заводу становитиме 12-15 млн кв м плитки на рік, його площа – понад 70 тис кв м.

Першу фазу будівництва планується завершити в середині 2019 року, другу - у 2020 році.

Поставки обладнання забезпечила міжнародна група SACMI, яка відкрила офіційне представництво та сервісний центр на території логістичного центру "Калинівка" поруч з новим заводом.

"Ми розробляємо свій кар'єр білої глини, будемо використовувати 100% української сировини у виробництві плитки... Ми також підписали другий контракт на поставку обладнання в Калуш (Львівської області), де розширимо потужності власного заводу", - сказав він.

Близько 25% виробленої плитки "Епіцентр" планує реалізовувати в Україні, іншу частину експортуватиме в ЄС, країни Близького Сходу та Азії.

Крім цього, "Епіцентр" планує будувати елеватори потужністю зберігання близько 1 млн тонн.

Оксана Пирожок, ЕП