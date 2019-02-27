После громкого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров

"Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с резонансным расследованием о хищении в оборонке.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

"Директор ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП" Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято "в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информации".

В концерне отмечают, что намерены обеспечить условия для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами.

"Подчеркиваем, что ГК" Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следствию всю необходимую информацию", - говорится сообщении.

Руководство концерна уверяет, что заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом.

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Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Олег Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.

Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.

В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что уже занималось некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в журналистском расследовании.

27 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Украинская правда