Після гучного розслідування "Укроборонпром" відсторонив двох директорів

"Укроборонпром" відсторонив директорів двох своїх підприємств у зв’язку з резонансним розслідуванням про розкраданні в оборонці.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Укроборонпрому".

"Директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийнято "у зв‘язку із значним суспільним резонансом, що викликаний оприлюдненою у ЗМІ інформацією".

Водночас у концерні наголошують, що мають на меті забезпечити умови для проведення відповідного розслідування правоохоронними органами.

"Наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію", – йдеться повідомленні.

Керівництво концерну запевняє, що зацікавлене, аби усі провадження розслідували якомога швидше, а посадові особи, причетні до зловживань, були покарані відповідно до закону.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. В ньому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував десь у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Держпідприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковський закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Та заявив про тимчасове припинення повноважень першого заступника секретаря РНБО.

Порошенкозаявив, що вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в розслідуванні журналістів.

В "Укроборонпромі"заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента Петра Порошенка і звинуватили журналістів у маніпуляції.

Національне антикорупційне бюро заявило, що вже займалося деякими фактами корупції в оборонній сфері, які пролунали в журналістському розслідуванні.

27 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Українська правда