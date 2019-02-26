В Раде не хватило голосов для запрета хостелов и офисов в многоэтажках

Верховная Рада Украины отклонила законопроект, которым вводятся ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе в качестве офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, и усиливается ответственность за нарушение законодательства в указанной сфере.

Об этом сообщает УНИАН.

За принятие за основу законопроекта о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома (№10006) проголосовали 188 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предусмотрено внесение изменений в Жилищный кодекс об усилении обязанностей граждан и Гражданского кодекса Украины относительно ограничения возможности использования квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению и уточнения возможности их использования для осуществления хозяйственной деятельности только лицами, являющимися их собственниками или место жительства которых зарегистрировано в данной квартире.

Также, согласно документу, путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях усиливается административная ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах и определяется подведомственность рассмотрения указанных дел органами Национальной полиции.

"Протоколы по делам об указанных административных правонарушениях, согласно части 2 статьи 255 Кодекса, должны составлять уполномоченные на то должностные лица органов Национальной полиции", - говорится в документе.

Отмечается, что, в случае принятия закона, он не будет распространяться на отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Кроме того, не будет запрещено использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома.

Напомним, в Украине могут появиться парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий.