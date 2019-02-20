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На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

Среда, 20 февраля 2019, 17:57
 

В Украине могут появиться парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Соответствующая норма содержится в проекте изменений в Государственные строительные нормы по автостоянкам (Изменение №2 ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей"), сообщается на сайте Минрегиона.

Разработанные специалистами изменения в ГСН уже утверждены и вступят в действие ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

В документе прописали обязательные технические требования и нагрузки.

Речь идет именно о эксплуатируемых кровлях общественных зданий, то есть таких, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. Исключение составляют социальные учреждения - детские сады, школы и корпуса учреждений здравоохранения с палатами.

В министерстве проанализировали существующий зарубежный опыт, например, парковку на крыше торгового центра Galeria Krakowska в польском Кракове, автостоянки торговых центров в Италии, Франции и других странах Европы и мира.

Напоминаем:

27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.

В феврале 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки.

Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.

Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября

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Экономическая правда

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