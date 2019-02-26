У Раді не вистачило голосів для заборони хостелів та офісів у багатоповерхівках

Верховна Рада України відхилила законопроект, яким вводяться обмеження з використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання, і посилюється відповідальність за порушення законодавства у зазначеній сфері.

Про це повідомляє УНІАН.

За ухвалення за основу законопроекту про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку (№10006) проголосували 188 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, передбачено внесення змін до Житлового кодексу щодо посилення обов'язків громадян і Цивільного кодексу України щодо обмеження можливості використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням і уточнення можливості їх використання для здійснення господарської діяльності лише особами, які є їх власниками або місце проживання яких зареєстровано в даній квартирі.

Також, згідно з документом, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення посилюється адміністративна відповідальність за нецільове використання квартир у багатоквартирних житлових будинках та визначається підвідомчість розгляду зазначених справ органами Національної поліції.

"Протоколи у справах про зазначені адміністративні правопорушення, згідно з частиною 2 статті 255 Кодексу, мають складати уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції", - йдеться в документі.

Відзначається, що, в разі прийняття закону, він не буде поширюватися на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, не буде заборонено використання нежитлових приміщень, розташованих у цокольному, на першому, другому і верхньому (в тому числі мансардному) поверхах багатоквартирного житлового будинку.

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