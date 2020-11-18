Псевдоремонт дизель-поездов: 15 чиновников УЗ подозревают в нанесении ущерба на почти 60 миллионов

Завершили досудебное расследование в отношении 15 должностных лиц "Укрзализныци" по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебной подделки, повлекшего тяжкие последствия, и подделки документов - в результате действий должностных лиц нанесено более 58,6 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Следствием установлено, что должностные лица АО "Укрзализныця" завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для осуществления пригородных пассажирских перевозок.

В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица АО "Укрзализныця" с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов АО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий", - добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков.

В Офисе генпрокурора отметили, что 17 ноября 2020 года 15 подозреваемым открыли материалы уголовного производства.

"Среди подозреваемых - бывший исполняющий обязанности главі правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзализныци" и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов АО "Укрзализныця".

Одновременно с открытием материалов досудебного расследования Офисом генерального прокурора в интересах государства принимаются меры с целью возмещения причиненного подозреваемыми вреда", - говорится в сообщении.

Экономическая правда