В АРМА рассказали, сколько приносит арестованное имущество

Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2019 года получила почти 25 миллионов гривен от реализации арестованного имущества.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Речь идет о 24 924 770,75 гривен.

"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – отметили в ведомстве.

Как объяснил начальник управления АРМА Виталий Ризнык, средства будут конфискованы и перечислены в госбюджет, если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления.

"Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами", – отметил Ризнык.

В 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений – 2 492 637,86 грн, в 2018 году – 3 116 555,86 грн.

На эти средства в течение 2018 года было начислено процентов в сумме 519 021,98 грн.

Напомним:

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.

После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.

В частности, в управление АРМА суд передал так называемую вертолетную площадку Януковича.

Также в настоящее время Агентство ищет управляющего для "Межигорья"экс-президента.

Украинская правда