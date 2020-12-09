Венедиктова считает, что олигархи – уже не диагноз и не приговор для системы

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя результаты расследования о хищении денег банка "Финансы и Кредит", заявила, что олигархи - уже не диагноз и не приговор для системы.

Об этом она написала в Facebook.

"Олигархи" - это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит", - отметила генпрокурор.

По ее словам, прокуроры ОГП пока систематизируют и анализируют полученную информацию о таком вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов.

"Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу", - добавила она.

Венедиктова также сообщила, что Офис генпрокурора в рамках производства по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит" передал в АРМА арестованное в ходе расследования имущество.

Напомним:

Киевский суд отменил ограничения, которые были наложены на 50,3% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (Ferrexpo Poltava Mining), который принадлежит Ferrexpo AG Switzerland Константина Жеваго.

В июне Печерский районный суд Киева вновь установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

В январе украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Позже апелляционный суд Киева снял арест.

Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Экономическая правда