На льготную растаможку "евроблях" осталось меньше суток

Растаможить автомобили с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до 24 часов 22 февраля.

Об этом напоминает Министерство финансов в Twitter, ссылаясь на Таможню.

"С 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога", – напоминает ведомство.

Государственная фискальная служба сообщает, что 22 февраля – в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств – все отделы таможенного оформления таможен ГФС будут работать в круглосуточном режиме.

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По данным ГФС, с 25 ноября 2018 года, когда начался льготный период для растаможки авто, до 20 февраля 2019 года таможни оформили 204,7 тысяч транспортных средств.

"Оплачено почти 12,8 млрд грн. Из них 130,4 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких авто и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено более 8 млрд гривен", - информирует ГФС.

"Из этого количества 112,5 тысяч - это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 957 млн ​​грн (8500 за каждое авто)", - добавляет служба.

ГФС отмечает, что это освободило владельцев от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

По состоянию на 21 февраля на пунктах пропуска очередей не было.