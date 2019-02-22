На пільгове розмитнення "євроблях" залишилося менше доби

Розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору можна до 24 години 22 лютого.

Про це нагадує Міністерство фінансів у Twitter, посилаючись на Митницю.

"З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку", – нагадує відомство.

Державна фіскальна служба повідомляє, що 22 лютого – в останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів – всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть у цілодобовому режимі.

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За даними ДФС, із 25 листопада 2018 року, коли почався пільговий період для розмитнення авто, до 20 лютого 2019 року митниці оформили 204,7 тисяч транспортних засобів.

"Сплачено майже 12,8 млрд грн. Із них 130,4 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 8 млрд гривень", – інформує ДФС.

"Із цієї кількості 112,5 тисяч – це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 957 млн грн (8500 за кожне авто)", – додає служба.

ДФС наголошує, що це звільнило власників від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Станом на 21 лютого на пунктах пропуску черг не було.