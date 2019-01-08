Местные бюджеты получили на 22% больше налогов — ГФС

Поступления в местные бюджеты в течение января-декабря 2018 года выросли на 41 миллиарда гривен — до 230,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено 230,5 млрд гривень. По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 21,6%, или на 41 млрд гривень. За 12 месяцев 2017 года в местные бюджеты было направлено 189,5 млрд гривень", - говорится в сообщении.

В профильной службе отметили, что в декабре прошлого года в местные бюджеты поступило 20,8 млрд грн, что на 18,7%, или на 3,3 млрд грн больше декабря 2017 года.

В декабре 2018 года плательщики направили 25,2 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 19,7%, или на 4,1 млрд грн больше декабря 2017 года.

"Налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года выплачено 229,9 млрд грн. Этот показатель на 23,8%, или на 44,2 млрд грн превышает поступления 2017 года", - акцентировали в ГФС.

Экономическая правда