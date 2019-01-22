Полиция расследует хищение 20 миллионов на строительстве экспресса Киев—Борисполь

Главное следственное управление Национальной полиции расследует хищения средств в особо крупных размерах при строительстве экспресса "Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

"Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42018000000003032 от 04.12.2018 по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ...", - говорится в материалах реестра.

Следствие подозревает, что чиновники и бизнесмены внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ.

В полиции считают, что такие действия имеют признаки уголовных преступлений по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В ходе расследования стало известно, что в 2018 году ООО "Рилейд" победило в публичных закупках филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" по строительству экспресса из столицы в аэропорт "Борисполь" на общую сумму 20 444 582 гривен.

Правоохранители обратились в суд, чтобы получить разрешение на доступ к банковским учреждениям, в которых ООО "Рилейд" является клиентом, чтобы установить причастных к хищению лиц, происхождение и дальнейшее движение средств по счетам.

17 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство полиции и открыл временный доступ к документам предприятия.

Напомним:

30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".

1 декабря железнодорожный экспресс сломался. Рельсовый автобус почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.