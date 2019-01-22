Поліція розслідує розкрадання 20 мільйонів на будівництві експресу Київ—Бориспіль

Головне слідче управління Національної поліції розслідує розкрадання коштів в особливо великих розмірах під час будівництва експресу "Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це йдеться в матеріалах судового реєстру.

"Головним слідчим управлінням Нацполіції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт…", - йдеться в матеріалах реєстру.

Слідство підозрює, що чиновники та бізнесмени внесли неправдиві відомості до документів про формальне виконання робіт.

У поліції вважають, що такі дії мають ознаки кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

В ході розслідування встановили, що у 2018 році ТОВ "Рілейд" перемогло у публічних закупівлях філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" по будівництву експресу зі столиці до аеропорту "Бориспіль" на загальну суму 20 444 582 гривень.

Правоохоронці звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на доступ до банківських установ, в яких ТОВ "Рілейд" є чи було клієнтом, щоб встановити причетних до розкрадання осіб, походження та подальший рух коштів по рахунках.

17 січня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання поліції та відкрив тимчасовий доступ до речей та документів підприємства.

Нагадаємо:

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

1 грудня залізничний експрес зламався. Рейковий автобус майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.