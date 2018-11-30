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Железнодорожный экспресс Киев-"Борисполь" отправился в первый рейс

Пятница, 30 ноября 2018, 11:20

В пятницу состоялся запуск рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом "Борисполь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

На церемонии запуска присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян и руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В пятницу запускаем железнодорожный экспресс из центра Киева в аэропорт "Борисполь". Проект реализовали очень быстро. От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев", - заявил премьер.

"Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта - 35 минут с железнодорожного вокзала до "Борисполя", - добавил Гройсман.

Ожидается, что регулярное курсирование начнется в 13:00.

Билеты стоимостью 80 грн можно приобрести за наличные в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, по безналичному расчету - в четырех киосках самообслуживания, установленных над четырнадцатым путем.

В рамках проекта также построены два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны осуществляется при наличии билета на экспресс.

Новый скоростной экспресс получил название Kyiv Boryspil Express. Ранее "Укрзализныця" обнародовала расписание движения рельсового автобуса.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Предварительная стоимость проезда - 80 гривен.

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Экономическая правда

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Борисполь Укрзализныця

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