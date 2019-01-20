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У абонентов "Укртелекома" не работал интернет

Воскресенье, 20 января 2019, 10:43

В субботу вечером у абонентов "Укртелекома" наблюдались проблемы с доступом в интернет.

Об этом сообщила компания в Facebook.

"Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом", - говорилось в сообщении в 18:55.

По состоянию на 22:00 восстановительные работы продолжались.

Позже в компании сообщили, что проблема с предоставлением услуг интернет решена.

В комментариях сообщают, что проблемы с доступом к интернету возникали в разных уголках Украины.

Украинская правда

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Укртелеком

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