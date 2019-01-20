У абонентів "Укртелекому" не працював інтернет

У суботу ввечері у абонентів "Укртелекому" спостерігалися проблеми з доступом до інтернету.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Через аномальний трафік на наших серверах у абонентів спостерігаються проблеми з інтернет доступом", - йшлося в повідомленні о 18:55.

Станом на 22:00 відновлювальні роботи тривали.

Пізніше у компанії повідомили, що проблему з наданням послуг інтернет вирішено.

У коментарях повідомляють, що проблеми з доступом до інтернету виникали в різних куточках України.