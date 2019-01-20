У абонентів "Укртелекому" не працював інтернет
Неділя, 20 січня 2019, 10:43
У суботу ввечері у абонентів "Укртелекому" спостерігалися проблеми з доступом до інтернету.
Про це повідомила компанія у Facebook.
"Через аномальний трафік на наших серверах у абонентів спостерігаються проблеми з інтернет доступом", - йшлося в повідомленні о 18:55.
Станом на 22:00 відновлювальні роботи тривали.
Пізніше у компанії повідомили, що проблему з наданням послуг інтернет вирішено.
У коментарях повідомляють, що проблеми з доступом до інтернету виникали в різних куточках України.
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