Всі розділи
Укр / Рус

У абонентів "Укртелекому" не працював інтернет

Неділя, 20 січня 2019, 10:43

У суботу ввечері у абонентів "Укртелекому" спостерігалися проблеми з доступом до інтернету.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Через аномальний трафік на наших серверах у абонентів спостерігаються проблеми з інтернет доступом", - йшлося в повідомленні о 18:55.

Станом на 22:00 відновлювальні роботи тривали.

Пізніше у компанії повідомили, що проблему з наданням послуг інтернет вирішено.

У коментарях повідомляють, що проблеми з доступом до інтернету виникали в різних куточках України.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укртелеком

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд відмовився скасовувати приватизацію "Укртелекому" 22 листопада 2018, 10:15
"Укртелеком" виграв справу на 1,1 мільярда у державного банку 25 жовтня 2018, 09:00
"Ощадбанк" програв апеляцію щодо арешту майна "Укртелекому" 24 вересня 2018, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті