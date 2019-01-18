Поезд "четырех столиц" будет курсировать чаще
Начиная с 30 января поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет курсировать чаще: один раз в четыре дня вместо одного раза в неделю.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.
"Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще. С 30 января меняем график – рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем", - сообщил он в Facebook.
По его словам, об увеличении периодичности курсирования поезда договорились железнодорожные администрации четырех стран, ведь сейчас это соединение пользуется спросом у пассажиров.
В "Укрзализныце" отмечают, что анализ пассажиропотока в данном сочетании свидетельствует, что больше всего пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45%) и Литвы (38%) и меньше в Беларусь (17%).
Всего в период с 28 сентября 2018 года по 11 января 2019 в обоих направлениях поездом путешествовали более 4,3 тысячи пассажиров.
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Напомним:
Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года.
В составе поезда 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.
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