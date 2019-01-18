Поезд "четырех столиц" будет курсировать чаще

Начиная с 30 января поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет курсировать чаще: один раз в четыре дня вместо одного раза в неделю.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще. С 30 января меняем график – рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем", - сообщил он в Facebook.