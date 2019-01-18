Потяг "чотирьох столиць" курсуватиме частіше
Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
"Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік – рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо", – повідомив він у Facebook.
За його словами, про збільшення періодичності курсування поїзда домовилися залізничні адміністрації чотирьох країн, адже нині це сполучення користується попитом у пасажирів.
В "Укрзалізниці" зазначають, що аналіз пасажиропотоку в даному сполученні свідчить, що найбільше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45%) та Литви (38%) і менше до Білорусі (17%).
Загалом у період з 28 вересня 2018 року по 11 січня 2019 року в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тисячі пасажирів.
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Нагадаємо:
Потяг "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року.
У складі поїзда 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. У 6-ому вагоні купе розділені на чоловічі та жіночі.
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