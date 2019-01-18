Потяг "чотирьох столиць" курсуватиме частіше

Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік – рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо", – повідомив він у Facebook.